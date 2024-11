Alluvione del 2023, il gruppo VinciAmo critica il Comune: "Nessuna commemorazione nonostante i morti"

"È triste che a Vinci il Comune non abbia organizzato un evento per commemorare l'alluvione del 2 novembre scorso. Siamo un paese che ha subito la perdita più grave, quella di vite umane, per non parlare dei danni subiti." Dichiarano i consiglieri comunali Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia del Gruppo VinciAmo.

"Mentre a Campi Bisenzio sfila il gonfalone del Comune in testa ad una comunità unita che con grande dignità ricorda quel tremendo giorno, a Vinci non si ha questa sensibilità istituzionale. Neppure un ricordo a titolo personale sui social da parte del sindaco o degli assessori. Perché proprio ieri neanche una parola? Vorremmo rammentare a Vanni che la sua amministrazione è stata inerte in merito alla prevenzione verso il ripetersi di tali eventi. Non è stato stampato neppure un manifesto, per sensibilizzare i cittadini alla sistemazione del territorio, delle fosse, di strade bianche, non ci sono ad oggi sfalci costanti d'erba, su tutte queste situazioni restiamo sempre molto carenti. Manca la manutenzione non c'è un vero controllo. Speriamo che non si ripresentino tragici fenomeni meteo come quelli avvenuti, perché ancora oggi purtroppo ci troverebbero gravemente impreparati".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate