Ancora Ghimenti: confermato il sindaco a Calci

C'è un comune in provincia di Pisa che ha scelto chi lo guiderà per i prossimi cinque anni. A Calci, sotto il Monte Serra si è votato per le amministrative nell'ultimo weekend e ora è ufficiale il risultato delle urne.

Il sindaco sarà ancora una volta Massimiliano Ghimenti, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 69.24% dei voti e otterrà 8 seggi.

Ha battuto Serena Sbrana, che a capo della coalizione di centrodestra si prende il 30,76% dei voti e 4 seggi. Le elezioni mettevano di fronte solo due candidati.