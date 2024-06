Giangrande contro Burgalassi: Cecina al ballottaggio

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni dell'ultimo weekend. A Cecina si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Sarà centrodestra contro centrosinistra. Lia Burgalassi, con la coalizione di csx, ha preso il 27,14% e sarà una delle due persone a finire al secondo turno. Se la vedrà col centrodestra di Salvatore Giangrande, che ha superato il 30%.

La situazione a Cecina era particolare, dopo il caso che ha riguardato il sindaco Lippi il comune era stato commissariato. Sette le persone candidate con le diverse liste, le elenchiamo di seguito. Lia Burgalassi, candidata sindaco del centrosinistra, con Partito democratico, Civicamente, Più Europa Verde, Voci Connesse; Salvatore Giangrande, candidato sindaco del centrodestra, con Giangrande sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia; Federico Pazzaglia, candidato sindaco per liste civiche di centrodestra, con Federico Pazzaglia sindaco, Cecina insieme e Destra per Cecina; Domenico di Pietro, candidato per le civiche Fuori dal Comune, Palazzi Viva, Generazioni fuori dal Comune, Cecina in Movimento, Lista Marina + Cecina; Federico Fulceri, candidato per le liste civiche Noi prospettivi, Cecina cresce, Marina cresce, Palazzi cresce, Vis, Cecina riparte; Luciano Lorusso, candidato sindaco per Movimento orgoglio tricolore; Antonella Lavista, candidata sindaco per Semplicemente Cecina, Semplicemente uniti.