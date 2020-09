Spaccio nei pressi della scuola, arrestato pusher dai carabinieri di Iolo

I Carabinieri della Stazione di Iolo, nell'ambito dei servizi di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici organizzati in questi giorni di ripresa delle attività scolastiche per aumentare la percezione di sicurezza e legalità degli studenti e dei loro genitori, hanno arrestato un uomo 49enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma da sparo.

Il pusher è stato controllato nei pressi del polo scolastico Datini in via Reggiana ed è stato trovato in possesso di due dosi di hashish. I militari dell’Arma hanno esteso quindi la perquisizione all’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto oltre 20 grammi di cocaina, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento e la suddivisione delle dosi.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri di Iolo hanno rinvenuto anche una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento risultati provento di un furto in abitazione avvenuto in provincia di Livorno.

L’arrestato è stato tradotto alla Dogaia su disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.