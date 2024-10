Carcere Prato, detenuti danneggiano sezione e aggrediscono agenti di polizia penitenziaria

Nel carcere di Prato, due detenuti hanno danneggiato la sezione di media sicurezza e aggredito gli agenti di polizia penitenziaria. L'episodio, segnalato dal sindacato Sappe e avvenuto il giorno successivo al suicidio di un detenuto italiano, ha visto i due reclusi distruggere porte, finestre e mobili, e utilizzare spranghe ricavate da finestre rotte per attaccare gli agenti. Due poliziotti sono stati feriti e portati al pronto soccorso. La situazione del penitenziario viene descritta come "grave e ingestibile," con il Sappe che chiede più personale, dirigenti stabili e la revisione del “regime aperto” in alcune sezioni.

