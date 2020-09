Scuole paritarie, ministro Bonetti visita gli scolopi di Firenze insieme a Toccafondi e Saccardi (IV)

“Anche in Toscana si iniziano a vedere i frutti del lavoro fatto con la squadra di Italia Viva. Dopo la firma del decreto di riparto delle risorse, sono infatti in arrivo i fondi alle strutture toscane: 9,7 milioni per i percorsi 0-6 e 4,9 milioni per le scuole paritarie” Così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva e capogruppo in commissione cultura alla camera, assieme a Stefania Saccardi, assessore regionale alla sanità e al welfare uscente oltre che capolista di Italia Viva per le regionali.

"Un risultato che arriva grazie all'impegno, alla costanza e all'insistenza di Italia Viva. Risorse fondamentali, che aiutano un sistema che nel nostro paese è fatto da circa 12mila realtà, 900mila famiglie e 180mila dipendenti” proseguono gli esponenti di Italia Viva

“Anche per questo stamattina il ministro Bonetti ha voluto visitare la scuola degli scolopi a Firenze, un luogo che fa capire a colpo d'occhio il contributo delle scuole paritarie al sistema scolastico e a tutta la società. Le risorse stanziate aiuteranno le strutture - che in Toscana danno un posto di lavoro a circa 8000 persone tra insegnanti e non - da una parte a resistere a questa difficilissima crisi, dall'altra ad abbassare le rette, e quindi ad aiutare le famiglie. Adesso USR e comuni facciano il massimo perché le risorse arrivino al più presto alle singole strutture.” Concludono

“Anche in Toscana si iniziano a vedere i frutti del lavoro fatto con la squadra di Italia Viva. Dopo la firma del decreto di riparto delle risorse, sono infatti in arrivo i fondi alle strutture toscane: 9,7 milioni per i percorsi 0-6 e 4,9 milioni per le scuole paritarie” Così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva e capogruppo in commissione cultura alla camera, assieme a Stefania Saccardi, assessore regionale alla sanità e al welfare uscente oltre che capolista di Italia Viva per le regionali.

"Un risultato che arriva grazie all'impegno, alla costanza e all'insistenza di Italia Viva. Risorse fondamentali, che aiutano un sistema che nel nostro paese è fatto da circa 12mila realtà, 900mila famiglie e 180mila dipendenti” proseguono gli esponenti di Italia Viva

“Anche per questo stamattina il ministro Bonetti ha voluto visitare la scuola degli scolopi a Firenze, un luogo che fa capire a colpo d'occhio il contributo delle scuole paritarie al sistema scolastico e a tutta la società. Le risorse stanziate aiuteranno le strutture - che in Toscana danno un posto di lavoro a circa 8000 persone tra insegnanti e non - da una parte a resistere a questa difficilissima crisi, dall'altra ad abbassare le rette, e quindi ad aiutare le famiglie. Adesso USR e comuni facciano il massimo perché le risorse arrivino al più presto alle singole strutture.” Concludono

Fonte: Ufficio Stampa