Savino Del Bene contro Perugia: la preview del match

Alla prima giornata di campionato la Savino Del Bene Scandicci si è imposta contro la Zanetti Bergamo, superando le orobiche al tie break. Questa domenica alle 18.30, al termine di una settimana nella quale la squadra di coach Barbolini ha affrontato anche i preliminari di CEV Champions League, la Savino Del Bene torna in campo per il secondo turno della Serie A1 2020-2021. Al Palazzetto dello Sport di Scandicci arriva infatti la Bartoccini Fortinfissi Perugia reduce da una netta sconfitta interna contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

EX E PRECEDENTI

Solamente due giocatrici nelle fila di Perugia hanno indossato anche la maglia della Savino Del Bene, si tratta di Luisa Casillo, in Toscana nella stagione 2016-2017, e di Isabella Di Iulio, che ha indossato la maglia di Scandicci nella stagione 2017-2018.

Un solo precedente ufficiale tra le due formazioni. Scandicci e Perugia si sono infatti affrontate in campionato lo scorso 8 dicembre nel capoluogo umbro. A vincere in quell'occasione fu la Savino Del Bene che si impose per 1-3 al PalaBarton. Oltre ad essersi affrontate una volta in Serie A1, le due formazioni si sono confrontate il 12 settembre 2020 in un'amichevole precampionato.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Sarà una partita molto difficile, Perugia si è rinforzata in maniera decisa. Tranne Angeloni ha cambiato quasi tutto, ha giocatrici forti e di livello. E’ una ottima outsider, è una squadra che può aspirare alla parte alta della classifica, noi per vincere dovremo giocare molto bene”

LE AVVERSARIE

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è al suo secondo anno di Serie A1 e ha chiuso la stagione 2019-2020 al tredicesimo posto in classifica. La squadra umbra, come detto, ha iniziato la nuova stagione perdendo 0-3 al PalaBarton, dove è stata battuta da Chieri. Coach Fabio Bovari, al suo quarto anno sulla panchina di Perugia, dovrebbe puntare sul 6+1 con Di Iulio al palleggio e Ortolani da opposto. Angeloni e Mlinar giocheranno in banda, anche se Carcaces potrebbe prendersi una maglia da titolare. Koolhaas e Aelbrecht formeranno il tandem di centrali. Ballottaggio tra Rumori e la rientrante Cecchetto per capire chi indosserà invece la maglia da libero.

IN TV

La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà trasmessa in diretta dalla televisione ufficiale della Lega Pallavolo Femminile (LVF TV).

Fonte: Ufficio Stampa