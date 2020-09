Carrelli della spesa abbandonati in via Chiara a Empoli, la segnalazione

Ancora abbandoni nel centro di Empoli, dopo il caso rifiuti in via Chiara e in vicolo Gendarmeria (per i quali sono stati assegnati anche degli ispettori ambientali), angoli storici del centro città ma poco rispettati da alcuni residenti.

Stavolta parliamo di oggetti 'con le ruote' abbandonati, ossia i carrelli della spesa. Spesso vengono rinvenuti lontani dai supermercati di origine, perché talvolta vengono usati per trasferimento di merce in modo rapido e poco faticoso.

In special modo se non serve la 'monetina' per prenderne uno. In quel di via Chiara, ci segnala un lettore, se ne trovano 4 da una settimana.

"Da lunedì scorso ho telefonato e scritto una mail ai due supermercati di Empoli e Sovigliana per chiedere venire a prenderli. Nonostante le rassicurazioni non si è fatto vivo nessuno", spiega il lettore.

Sembra una nuovo episodio della saga dei carrelli abbandonati, rinvenuti in luoghi improbabili e a km di distanza dal luogo di origine.

Stavolta il lettore che ci ha segnalato la cosa specifica che più che di degrado il rischio di avere questi 4 carrelli in giro è che possano colpire le auto, non avendo freni, e che vengano usati in modo poco consono dai giovani durante le notti di movida.