Cascina, tempo di apparentamenti: Masi e Poli con Betti, Rollo e Parrini con Cosentini

A una settimana dal voto e dal ballottaggio, gli equilibri si fanno meno frastagliati per i candidati sindaco di Cascina. Al ballottaggio sarà centrosinistra contro centrodestra, nello specifico Michelangelo Betti (38,68%) favorito su Leonardo Cosentini (33,11%). Nell'arco di questa settimana i contatti tra le altre forze politiche che hanno partecipato al primo turno sono stati intensi.

I risultati sono stati un apparentamento di tutti gli altri avversari. Domani sarà certificato che anche Fabio Poli, candidato con il Movimento 5 Stelle e un'altra lista civica, sosterrà Betti assieme a Masi, che ha già dato l'appoggio. La somma delle percentuali raccolte al primo turno è del 55,52%, pari a 13.421 elettori.

Dall'altra parte, in un colpo solo, l'assessore Cosentini ha ottenuto il sostegno di Dario Rollo, sindaco reggente che aveva ottenuto il 9,11% a pari merito con Masi, e di Michele Parrini, fermatosi al 2,27%. La coalizione di centrosinistra si ferma al 44,48%, pari a 10.576 elettori.

Ma domenica ci sarà il secondo turno di votazioni, non è detto che le cose rimarranno ferme così. A Cosentini sta il ruolo della rimonta e del convincimento degli indecisi, a Betti il ruolo della conferma e dell'ampliamento del consenso, per non rischiare che il centrodestra faccia il bis rispetto a quanto avvenuto 4 anni fa con la vittoria di Susanna Ceccardi.

Qui trovate lo speciale su tutti i candidati, pubblicato alla vigilia del primo turno.