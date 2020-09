Giani inaugura la scuola di Casciana Terme Lari: "Investiremo molto sulla scuola"

Il neo eletto presidente della Toscana Eugenio Giani continua il suo tour tra i comuni. Questa domenica 27 settembre l'ha trascorsa a Casciana Terme Lari, per l'inaugurazione di una nuova scuola.

Questo il suo commento: "La commozione del Sindaco di Casciana Terme Lari (Pisa) Mirko Terreni nell’inaugurare la nuova scuola rappresenta al meglio l’amore e la passione che abbiamo per il territorio e la nostra gente. Sull’educazione investiremo molto, vi assicuro che questa, tra 5 anni, sarà solo la prima scuola nuova inaugurata. Per far crescere nel modo migliore i nostri giovani costruiremo scuole più ecologiche, sicure, innovative e belle!".