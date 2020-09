Lite in casa e maltrattamenti alla moglie, due denunce a Castelfiorentino

Ieri a Castelfiorentino i carabinieri hanno denunciato un 46enne marocchino per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna, grazie all'intervento dell'Asl di Empoli, è stata trasferita in un domicilio protetto.

Nel contesto dei medesimi controlli, poi, è stato denunciato per resistenza a P.U. un 30enne nigeriano che ha tentato di colpire i militari intervenuti presso la sua abitazione dopo che un equipaggio del 118 aveva chiesto l’intervento delle forze dell'ordine a seguito di una furibonda lite tra coniugi.

Durante la scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno intensificato i controlli nel comune di Castelfiorentino, effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerente all’ordine e alla sicurezza pubblica, anche a seguito di frequenti episodi di liti tra cittadini stranieri avvenute per strada, principalmente nell’area della stazione ferroviaria e nella centrale Piazza Gramsci e vie limitrofe.

Gli uomini dell’Arma, impegnati quotidianamente nel controllo di persone e veicoli nonché di luoghi abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia, hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

In particolare, nell’arco della scorsa settimana, è stato effettuato il controllo di 166 persone (a piedi ed a bordo di autovetture) e 58 in esercizi commerciali, impiegando complessivamente 60 militari che hanno effettuato anche numerosi posti di controllo ed eseguito perquisizioni personali e veicolari.

Intensificati, inoltre, anche i controlli a persone soggette a particolari misure (arresti e detenzioni domiciliari).