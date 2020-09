Maltrattamenti e violenza sessuale a Pesaro, arrestato a Vinci

I carabinieri di Vinci hanno arrestato un 46enne cittadino cinese con domicilio in zona, per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Il 46enne, residente nel pesarese ma di fatto domiciliato a Vinci, è stato trasferito nel carcere di Firenze Sollicciano, dovendo scontare una pena di 5 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in concorso, commessi nel Pesarese tra il 2017 ed il 2019.