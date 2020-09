Movida, in 14 senza mascherine multati ad Arezzo

Durante il fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato e in quella appena trascorsa, i militari della Compagnia Carabinieri di Arezzo, con l’ausilio di personale della Polizia locale, hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio passando al setaccio buona parte del centro storico, teatro della “movida” della città di Arezzo.

Le zone obiettivo dei controlli sono state anche quelle di Piazza della Badia e delle strade immediatamente attigue, Via Cavour, Via del Saracino, Via Saffi, Via Pecori e Via della Fioraia, alcune delle quali erano state anche oggetto di segnalazioni dei residenti che lamentavano episodi di degrado urbano e di palesi violazioni della norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il servizio è stato svolto in una cornice di sicurezza presidiando le zone sensibili dalle prime ore della sera fino a notte inoltrata, in modo tale da prevenire e reprimere le eventuali condotte illecite.

Inoltre sono stati eseguiti controlli sui conducenti delle auto lungo le strade di uscita dal centro storico finalizzati ad individuare e sanzionare le persone che si mettono alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state identificate circa 200 persone. Due sono state denunciate per guida in stato di ebrezza alcoolica, mentre nella zona della “movida” 14 giovani sono stati sanzionati perché non usavano la mascherina non rispettando pericolosamente il distanziamento sociale. 6 locali che vendevano alcolici sono stati ispezionati senza che siano state ravvisate violazioni.

L’attività svolta è solo l’inizio di una serie di specifici servizi che verranno svolti dall’Arma dei Carabinieri in città finalizzati a tutelare la cittadinanza e, al contempo, consentire lo svolgimento della vita sociale, soprattutto dei giovani, in un contesto di sicurezza e legalità.