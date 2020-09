Rotary Castelfranco incontra Carlo Pepi, notissimo critico d'arte

L’idea del Rotary di incontrare Carlo Pepi, collezionista e critico d’arte che ha dedicato tutta la sua vita all’arte, si è rivelata vincente. Nella meravigliosa cornice delle colline pisane, a Crespina , un folto gruppo di rotariani del Club Rotary di Castelfranco di sotto ha avuto l’onore e il piacere di conoscere il Dr. Carlo Pepi, il massimo esperto del pittore Amedeo Modigliani, ma anche un uomo che da sempre ha nutrito un eccezionale interesse per gli artisti contemporanei che hanno voluto percorrere vie innovative in campo pittorico.

La comitiva rotariana ha potuto accedere alla ricchissima collezione del famoso critico d’arte che con passione e semplicità ha illustrato ai visitatori parte dei quadri di sua proprietà e il suo pensiero sulla pittura contemporanea, di artisti noti al grande pubblico, come Fattori, Modigliani, Miro, Picasso, ma anche meno noti ma degni di interesse per il loro carattere innovativo e per la capacità di rappresentare e trasmettere all’uomo sensazioni e stati d’animo.

Durante la lunga visita è emersa non solo l’alta sensibilità artistica di Pepi, ma anche il suo carattere battagliero che l’ha portato – spesso in splendido isolamento - a mettere in luce le ambiguità di un mondo affascinante ma purtroppo anche attraversato dal proliferare di false attribuzioni.

Una giornata indimenticabile durante la quale i partecipanti alla iniziativa, felicemente voluta e organizzata dal Presidente del Club Daniele Campani, hanno potuto apprezzare non solo l’incredibile e ricchissima collezione di Carlo Pepi, ma anche le sue doti umane e la sua eccezionale capacità di divulgare con estrema semplicità il significato delle opere pittoriche.

Fonte: Rotary Castelfranco di Sotto