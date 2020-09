Scappa con il motorino in Oltrarno, è senza patente né assicurazione: denunciato

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno predisposto, nei pressi di diversi locali di intrattenimento e nella zona dell’Oltrarno, alcuni posti di controllo alla circolazione stradale. Degli oltre 50 conducenti controllati, ben 7 sono risultati con un tasso alcolico al di sopra del valore consentito di 0,5 gr/l; per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla Prefettura di Firenze per le determinazioni relative ai conseguenti provvedimenti di sospensione. Le conseguenze negative saranno raddoppiate in quanto le violazioni sono state accertate in orario notturno. Tutte le autovetture sono state affidate a persone idonee alla guida.

Delle 7 denunce, uno riguarda un 24enne il quale, alla vista della pattuglia, aveva cercato di scappare alla guida del motorino con manovre spericolate e pericolose. I carabinieri poi sono riusciti a bloccarlo. Il giovane era anche senza patente di guida in quanto mai conseguita e inoltre il mezzo era scoperto a livello di assicurazione. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro e al conducente sono state contestate sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 6.500 euro.