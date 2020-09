Scippate e schiaffeggiate: derubate due donne a Firenze

Donne derubate e maltrattate a Firenze, due casi di cui si occupa la polizia risalgono a ieri.

Un 76enne in via di Scandicci, zona Soffiano, è stata pedinata attorno alle 21.30 fino all'arrivo in casa e poi, una volta alla porta, schiaffeggiata e costretta ad aprirla.Quando hanno rovistato tra le stanze hanno portato via circa 100 euro in contanti e dei monili d'oro. La derubata è riuscita a fornire un identikit dei 4 aggressori, su cui la polizia sta indagando.

Il secondo caso è avvenuto in strada. Una 56enne, alle 14 del pomeriggio, è stata buttata a terra e scippata della borsa nei pressi di via Quintino Sella, non lontano dal ponte Giovanni da Verrazzano. La volante della polizia è stata subito allertata e si è recata in velocità sul posto. Lo scippatore si è dileguato sul lungarno. Era vestito con una t-shirt e dei jeans, indossava anche un casco scuro. Per la donna c'è stato anche il trasferimento in pronto soccorso.