Montespertoli, secondo incidente in due giorni. Elisoccorso per un'anziana

È il secondo incidente che avviene a Montespertoli in due giorni. Entrambi in mattinata, stavolta con un ferito grave. Si tratta di una 76enne rimasta coinvolta con ferite gravi nello scontro in via Volterrana a Baccaiano. Poco prima delle 11 è avvenuto l'impatto tra una vecchia Fiat Cinquecento, una Ford Fiesta e un mezzo pesante. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi per estrarre la donna ferita dalla utilitaria, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e l'elisoccorso Pegaso in supporto all'ambulanza della Pubblica assistenza locale. La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Careggi.

Dicevamo il secondo incidente perché ieri a Martignana c'è stato un altro impatto. Anche qui a farne le spese un'anziana, che si è ribaltata con il suo mezzo alla rotatoria di via Adige. Anche nel caso di ieri i vigili del fuoco hanno portato assistenza per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la strada.