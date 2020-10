Fiera di Pontedera, giornate dello studente al Luna Park: 50% di sconto

Martedì 20 e mercoledì 21 durante la Fiera di Pontedera, gli operatori del Luna Park terranno le giornate dello studente.

In tali giorni coloro che, in età studentesca, si presenteranno presso le attrazioni, usufruiranno dello sconto del 50% sul costo normale del biglietto. Non essendo stato possibile distribuire i biglietti tramite le scuole, per evitare contatti e scambi di biglietti, gli operatori hanno comunque voluto tenere queste giornate come ormai tradizione.

Inoltre, consci della situazione delicata, il Luna Park, su iniziativa degli stessi operatori, sarà presidiato agli ingressi da volontari per il rispetto dell'uso delle mascherine e per la gestione dell'afflusso, in tutti i giorni della settimana e non solo il sabato e la domenica.