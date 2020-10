Lo staffolese Stefano Quaglierini in libreria con 'Italian Wines'

Stefano Quaglierini non è più solo social. L'enologo e divulgatore del vino ha dato alle stampe da poco il libro che porta il nome della sua seguitissima pagina Instagram. Per Trenta Editore è in libreria Italian Wines - I fondamentali per capire il vino. Un libro sul vino e sull'enologia, con consigli per chi è più o meno avvezzo a questo campo, sempre più in crescita.

Venticinque anni, di Staffoli, Quaglierini è conosciuto in Italia e nel mondo perché fondatore di @Italian_Wines, una pagina Instagram e TikTok con cui ha deciso di divulgare il vino in modo professionale. Un profilo per giovani e non solo, curiosi di capire cosa entra in una bottiglia e soprattutto da quali mani è passato prima.

Viticoltura, enologia e degustazione sono i tre pilastri su cui si fonda il libro Italian Wines, scritto da Quaglierini con la collaborazione di due penne altamente qualificate come Andrea Gori e Vincenza Folgheretti. Si fa divulgazione anche scritta, in modo fresco e efficace.

"Questo libro non promette di snocciolare tutto l’universo che si nasconde dietro al vino, poiché nessuna persona possiede la verità assoluta ed è questa la sua meraviglia: il non avere ricette universali, ma solo tante interpretazioni da parte dei milioni di viticoltori di tutto il mondo" è quanto si legge nella quarta di copertina.

Il giovane staffolese parla di tecniche di coltivazione, assaggi, uve e non solo. A una scrittura semplice e lineare accompagna alcuni schemi per facilitare la comprensione. Il libro si può trovare in libreria o online.

Quaglierini ha parlato della sua opera nell'ultima puntata di Leggerissimo, podcast di Radio Lady e gonews.it.

Gianmarco Lotti