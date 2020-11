È morto don Guicciardini, il prete che preferì il Vangelo alla nobiltà. Era presidente dell'Opera Madonnina del Grappa

È morto dopo aver contratto il Covid-19, all'età di 96 anni, don Corso Guicciardini, il prete fiorentino di famiglia nobile che scelse di rinunciare alle sue ricchezze per aderire al Vangelo. Divenne stretto collaboratore di don Giulio Facibeni, il fondatore Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, poi dopo la morte del 'padre', nel 1958, divenne presidente e guida spirituale dell'Opera. Una vita spesa, insomma, ad aiutare l'altro.

Guicciardini era da una decina di gironi in ospedale dopo aver contratto il Covid-19: le sue condizioni sono peggiorate, ed è morto nel primo pomeriggio.

Don Corso è stato per 12 anni parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista a Empoli fino al 2006, era anche Capo di Guardia Emerito della Misericordia di Empoli. Dopo la morte di padre Romeo Piroli, Empoli perde così nel giro di poco più di un mese un'altra figura importante della sua storia, un altro prete che ha fatto tanto per la comunità. Dopo il 2006 tornò a Firenze per dedicarsi totalmente all'attività dell'Opera.

Guicciardini ha ricevuto importanti onorificenze come il Fiorino d'Oro della città di Firenze e il Sant'Andrea d'Oro di Empoli. Nel dicembre 2012 fu premiato nel corso della 30° giornata speciale in favore della Pace, della Cultura e della Solidarietà a Pistoia, organizzata dal Centro Studi “G. Donati”.

Su di lui è stato dedicato anche il libro "don Corso Guicciardini, passare dalla cruna dell’ago" a cura di Carlo Parenti e pubblicato da Gabrielli editore con la prefazione dei Cardinali Gualtiero Bassetti e Giuseppe Betori, nella quale si ripercorre di fatto la storia di Firenze, dei tanti personaggi incontrati da La Pira o Lorenzo Milani a Pio XII, ma anche la storia di una vita a servizio dei poveri e all'insegna di carità e misericordia.

CHI ERA DON CORSO GUICCIARDINI

Giovanissimo e di nobile famiglia, Corso Guicciardini Corsi Salviati, nell’inverno a cavallo fra il 1943 e il 1944 riesce a fuggire in bicicletta dal Passo della Futa, dove l’hanno preso i tedeschi per lavorare alla linea gotica e va direttamente alla Madonnina del Grappa già sorta grazie all’impegno di don Giulio Facibeni. In seminario insieme a lui anche Lorenzo Milani, rampollo di una famiglia dove si respira la cultura fiorentina del tempo.

Don Corso lascia definitivamente la famiglia l’11 febbraio 1945, ma per volontà dei Guicciardini Corsi Salviati deve prima concludere gli studi universitari: si laurea in ingegneria nel 1948. Poi gli studi di teologia nel Seminario di Fiesole e l’ordinazione sacerdotale nella Pieve di Rifredi il 28 giugno 1951, ma dal 1949, quando le condizioni di salute di Monsignor Facibeni sembrano precipitare, don Corso è già indicato dal Padre come successore. Alla sua morte nel 1958, infatti, Don Facibeni lo nominò suo successore e presidente a vita dell’Opera di cui ha conservato lo spirito di grande sostegno ai giovani.

L’Opera è da sempre amatissima dai fiorentini che l’hanno percepita come altissimo esempio di solidarietà sociale. Con il tempo l’attività dell’Opera si è adeguata al mutare delle situazioni, ma è sempre rimasta un presidio saldo per chiunque chieda aiuto. Oggi erano gli immigrati che impegnano maggiormente l’attività dei collaboratori di don Corso, ma anche tanti giovani fiorentini nello studio, nella formazione professionale, nell’attività sportiva, mentre molte attività riguardano i detenuti. L’Opera oggi è attiva anche in altri paesi del mondo.

Il cordoglio della Misericordia di Empoli

Con profondo dolore comunichiamo che Don Corso Guicciardini, Capo di Guardia Emerito della Misericordia, ci ha lasciato. Una vita spesa ad aiutare il prossimo, testimone di una spiritualità umile ed esempio per tutti. Che Dio gliene renda merito. Il Governatore, il Magistrato, il Collegio dei Capo Guardia e la fratellanza si uniscono al cordoglio della comunità per questa grande perdita.