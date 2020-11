All'ospedale di San Miniato 28 posti letto in più per far fronte all'emergenza Covid-19

All'ospedale si San Miniato 28 posti letto in più per alleggerire la pressione sugli ospedali di Empoli e Fucecchio. È quanto è stato annunciato oggi a seguito di un sopralluogo all'ospedale del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, del presidente dell'Asl e del sindaco Simone Giglioli. I posti dell'ospedale di San Miniato saranno così divisi: 16 posti al padiglione principale del Degli Infermi, mentre 12 posti saranno al padiglione Montegrappa.

"Sono all'ospedale di San Miniato per verificarne di persona le condizioni - spiega Giani con un post su facebook. Qui nelle prossime ore allestiremo nuovi 28 posti letto in modo da alleggerire la pressione sugli ospedali di Empoli e Fucecchio. La sanità toscana è in prima linea ogni giorno per combattere il covid".

La notizia è arrivata dopo che ieri alcuni pazienti del pronto soccorso di Empoli sono stati dirottati all'ospedale fiorentino di Careggi, e sempre ieri i sindaci dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa avevano lanciato un allarme sull'emergenza in corso.

"Stamani con il Presidente Giani e l’Asl - spiega il sindaco Giglioli - abbiamo fatto un veloce sopralluogo all’Ospedale di San Miniato, sono felice che possa servire ad alleviare la pressione su altri presidi sanitari. È un momento molto delicato, e occorre far di tutto per reperire altri posti letto, ma sono altrettanti fondamentali i comportamenti individuali per la lotta al Covid".