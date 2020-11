429, il punto: lotto Dogana-Case Nuove entro Natale

Sono passati due mesi dall'annuncio per la chiusura del lotto Dogana-Case Nuove della 429 ma al momento manca ancora il collaudo per il nuovo tratto della Srt che coprirà il territorio di Castelfiorentino e per un tratto di Gambassi Terme. Due mesi fa infatti la partita sembrava potersi chiudere entro ottobre, ma così non è stato.

Un anno fa i tempi declamati erano stati ancora più ristretti, entro luglio. Di mezzo, come sappiamo, c'è stato il coronavirus e tutto quello che ha comportato in termini di eventuali ritardi, sia per i lavori che per la burocrazia.

Intanto l'opera più importante del lotto IV, il ponte sul Rio Petroso, è stato posato e la strada è stata asfaltata su quel tratto. In tanti cittadini stanno attendendo finalmente l'apertura del tratto di strada. Ricordiamo che si trattano di sei chilometri di strada, uno di gallerie (che saranno tre), dal costo di 15,7 milioni di euro (15 milioni dal 'Patto per Firenze' e 700mila dalla Regione). I lavori erano cominciati lo scorso 2 settembre 2019.

Non è chiaro se verrà fatta anche un'inaugurazione alla presenza dei cittadini, visto e considerato il rischio assembramenti. Il sindaco Alessio Falorni, presidente dell'Unione dei Comuni, non si è sbilanciato in merito a date certe anche se "siamo vicini". Presumibilmente entro Natale, come regalo per i valdelsani.

Nel frattempo si guarda anche all'ultimo lotto, il III, che chiuderà il cerchio portando finalmente Empoli a essere collegata direttamente e in modo veloce con Certaldo e la Valdelsa. Stando alle notizie più fresche, entro fine anno potrebbe esserci l'aggiudicazione dei lavori di questo ultimo tratto di strada. Il coordinamento sarà a cura ancora del commissario straordinario Alessandro Annunziati.

Elia Billero