"Abbiamo solo tre professori a metà novembre", la denuncia degli alunni del Checchi di Fucecchio

La terza E del liceo scientifico sportivo Checchi di Fucecchio a oggi 13 novembre, dopo 2 mesi dall'inizio della scuola, ha solo 3 insegnanti.

A denunciare la situazione sono gli stessi rappresentanti di classe, che aggiungono: "Anche altre classi che frequentano il medesimo istituto sono sguarnite ancora di insegnanti".

La provincia di Firenze dall'inizio dell'anno scolastico in corso, è stata al centro di polemiche a causa della gestione da parte dell'USP delle graduatorie provinciali supplenze. Molti gli insegnanti rimasti a casa, altri utilizzati per i posti sul sostegno. La situazione per molti aspiranti docenti e per gli alunni che li aspettano in aula o in dad, non sembra ancora risolta.

I ragazzi della 3E del Checchi si trovano nella difficoltà di non poter fare lezione e hanno chiesto spiegazioni alla preside dell'Istituto, Genny Pellitteri. La dirigente avrebbe spiegato agli studenti che gli insegnanti anche se nominati scelgono di non insegnare al Checchi. "Infatti rispetto ad altri Istituti i professori di ruolo sono solo il 50%, contro l'80% della media provinciale" proseguono i rappresentanti di classe.

"Abbiamo scritto all' ex provveditorato agli studi di Firenze (USP ufficio scolastico regionale), ogni genitore ha inviato una email, ma nessuno ci ha risposto- fanno sapere i ragazzi a gonews.it-. Abbiamo contattato il Sindaco di Fucecchio, che ci ha riferito che l'assessore alla scuola del Comune da settimane sta seguendo la situazione insieme alla dirigente scolastica e a tutto lo staff della scuola. A breve informeranno USP con una lettera. Speriamo subito, anche perché avrebbero dovuto già farla. Siamo stati in contatto continuo con il personale docente della scuola addetto alla nomina degli insegnanti, ma ci riferiscono che a causa di una circolare del Ministero dell'Istruzione i supplenti non possono essere nominati.

Abbiamo scritto ai referenti politici nazionali in parlamento italiano che ci hanno detto che a breve avremo una risposta.

Sinceramente non sappiamo più a chi credere. A questo punto chiediamo anche il vostro aiuto, affinché la notizia sia diffusa e sia informata la popolazione che ad una buona parte degli studenti dell''Istituto Checchi è stato privata del diritto alla studio. Avere solo tre materie alla data del 13 novembre è decisamente assurdo".