Apre Conad City a Empoli, ma è polemica per la folla

"A pochi metri una piazza col divieto di stazionamento, mentre le file davanti al nuovo supermercato sono ammesse". Con un filo di ironia sono in molti, specie esponenti politici delle opposizioni locali, a parlare dell'apertura del Conad City in via Tinto da Battifolle a Empoli.

Girano alcune foto sui social di persone in fila di fronte al nuovo locale, che apriva i battenti nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre. Ovviamente Conad ha messo tutti i dispositivi di protezione anti-contagio, ma sono le file di fronte all'ingresso a generare la polemica sui social network di diversi abitanti dell'Empolese Valdelsa.

Come detto, l'argomento è diventato centrale per alcuni politici di zona. Questo anche perché è stato messo in contrapposizione con la vicina piazza della Vittoria, chiusa di recente da un'ordinanza del sindaco Barnini.

Da sinistra sono arrivate critiche da Giampiero Dugo, storico segretario dei Verdi, che ha dedicato un post piccato alla vicenda. In casa Lega ci ha pensato la castellana Susi Giglioli con il seguente post: "A cento metri di distanza dal nuovo supermercato si prendono provvedimenti per gli assembramenti e si chiude piazza della Vittoria".

Sempre a destra troviamo Federico Pavese, consigliere FdI a Empoli: "Penso che, in questo momento storico, si potesse aprire il negozio e stop. Senza inaugurazioni, pubblicizzate con vele, ricchi premi e cotillons. Credo sia un tantino paradossale vedere file di gente in via Tinto di Battifolle e, pochi metri più in là, piazza della Vittoria chiusa. Penso infine che un’amministrazione comunale un po’ più attenta, posto in essere che non potesse impedire per legge un’apertura, avrebbe potuto tranquillamente dialogare con la proprietà del supermercato, suggerendo maggiore sobrietà".

Da domani, domenica 15 novembre, la Toscana diventa zona rossa. Probabilmente molte persone hanno fatto scorte per la dispensa, forse dimentiche del fatto che tutti gli alimentari resteranno aperti, visto che la filiera agroalimentare è considerata indispensabile. Questa può essere una delle interpretazioni.

Va aggiunto che c'era molta curiosità per la riqualificazione di uno stabile storico come l'ex cinema. La nuova veste del Cristallo può aver attratto diversi curiosi che passavano di lì. Le file erano presenti davanti alla nuova Conad e lì hanno fatto scalpore ma anche negli altri supermercati, sia del centro che delle restanti aree di Empoli, si cominciano a vedere le prime code, come si sono viste decine di persone in giro per l'ultimo 'giorno in arancio'.

È una scena vissuta già nel primo lockdown e con cui, volente o nolente, dovremo fare i conti nelle prossime settimane, con qualsiasi tipo di supermercato.