Checchi di Fucecchio: richiesta di rettifica sull'articolo pubblicato il 13 novembre 2020

Riceviamo e pubblichiamo una rettifica riguardo l'articolo pubblicato in data 13 novembre sul Checchi di Fucecchio. La seguente nota arriva da Genny Pellitteri, preside dell'istituto.

"In qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto I.I.S. "Checchi" di Fucecchio, tengo a precisare di non avere mai pronunciato l'infelice frase attribuitami "i docenti scelgono di non insegnare al Checchi", ma di avere semplicemente messo in evidenza che la posizione di Fucecchio, risultando periferica rispetto alla provincia di Firenze, è di fatto più difficilmente raggiungibile dai docenti come testimoniato dalla bassa percentuale di docenti di ruolo. Nello stesso contesto si inserisce la disattesa presa di servizio da parte di alcuni tra i docenti nominati, situazione che ha aggravato i ritardi nel completamento dell'organico che però dallo storico non risulta al 100% almeno fino a novembre".