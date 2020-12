Comune di Cascina in visita da Amicobus: consegnati due nuovi mezzi

Prima visita della nuova amministrazione alla sede di Amicobus, la società di trasporto scolastico partecipata dai Comuni di Cascina e Calci.

I lavoratori hanno avuto occasione di incontrare il sindaco, Michelangelo Betti, l'assessore Paolo Cipolli e il presidente del consiglio comunale, Mirko Guainai.

La visita è stata programmata in concomitanza con la consegna di due nuovi autobus, da 32 e 36 posti. Dagli amministratori il ringraziamento a tutto il personale, per l'impegno su un servizio essenziale per tante famiglie in un anno reso difficile dalla pandemia.

Fonte: Comune di Cascina