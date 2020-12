Eurospin, volantinaggio di Potere al Popolo al punto vendita di Sovigliana

Oggi, sabato 5 dicembre, Potere al Popolo Empolese Valdelsa ha svolto un volantinaggio all’esterno del punto vendita Eurospin di Sovigliana per manifestare il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda, che alcuni giorni fa hanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro le condizioni imposte dalla direzione.

L’iniziativa di solidarietà ha rappresentato anche un’azione di sensibilizzazione nei confronti della clientela rispetto alla situazione di chi opera all’interno dei punti vendita della catena. Il volantino che abbiamo distribuito ai clienti, infatti, riportava le richieste avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori e dava la possibilità alle persone di manifestare il proprio sostegno, consegnando un coupon di solidarietà alle casse al momento del pagamento della spesa.

La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori di Eurospin è la lotta di tutti. Dopo che la vertenza era stata aperta nell’Empolese Valdelsa all’inizio di novembre scorso, i dipendenti toscani hanno annunciato lo stato di agitazione e una serie di scioperi contro il mancato adeguamento alle norme anticontagio da parte dell’azienda, contro il demansionamento degli operatori alla cassa a cui viene chiesto di sanificare i locali nonostante questo non sia previsto da contratto e rappresenti un serio rischio sanitario, contro l’aumento dei turni e le trasferte in altri punti vendita fuori territorio.

La vertenza mira a tutelare il diritto alla sicurezza di tutti, clientela compresa, all’interno dei supermercati Eurospin. Ma pone anche una questione fondamentale che riguarda il diritto sul lavoro e che investe tutti. Se si lascia passare in silenzio la riduzione delle tutele, le deroghe rispetto ai contratti nazionali e l’aumento delle mansioni senza ritocchi salariali in una situazione di attacco da parte delle grandi sigle datoriali ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per di più in un settore che non ha risentito della crisi legata all’emergenza Covid-19 come quello della grande distribuzione, cosa accadrà di qui ai prossimi mesi a tutte le altre lavoratrici e lavoratori, alle precarie e ai precari, ai disoccupati? Se si lascia passare l’idea che questa crisi debba ricadere sulle spalle dei soliti, nonostante chi ha in mano i mezzi di produzione, di distribuzione e approvvigionamento continui a fare utili e guadagni, non rimarrà alcun argine alla deriva liberista.

Per questo la lotta dei dipendenti Eurospin è la lotta di tutti. E continueremo a sostenerli in tutte le iniziative di mobilitazione che intraprenderanno.

Leggi anche

Fonte: Potere al popolo Empolese Valdelsa