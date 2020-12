Maltempo in Toscana, interventi in corso

Il maltempo continua a colpire la Toscana nella giornata di oggi. L'allerta arancione è stata estesa fino a domani quando è previsto, per tutta la Regione, il codice giallo.

Aggiornamento su alcune province

A Livorno, dalle 18 di ieri, i vigili del fuoco hanno effettuato nella provincia 60 interventi mentre 15 sono in attesa e 8 attualmente in corso. A supporto del personale di Livorno è intervenuta anche una squadra dal comando dei vigili del fuoco di Firenze. Tra le tipologie di intervento si trovano prevalentemente alberi e rami caduti, antenne e tegole pericolanti, infiltrazioni d'acqua e tetti danneggiati. Le zone più colpite risultano essere Livorno centro, Stagno, Collesalvetti e Cecina. (Maltempo a Livorno, allagamenti in città: ancora chiusa via di Firenze)

Nel Pisano le zone maggiormente interessate dal maltempo sono quelle sul litorale, a Tirrenia e Marina di Pisa. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimozione di alberi e piccoli allagamenti. In questa provincia sono 30 gli interventi effettuati, 20 quelli ancora in attesa.

Anche a Siena sono molti gli interventi per gronde pericolanti, alberi e rami caduti: 33 quelli fatti e 4 attualmente in corso. Principalmente si sono svolti nelle zone di Siena, Radicondoli, Rapolano Terme, Monticiano, San Casciano dei Bagni e Abbadia San Salvatore. (Maltempo nel Senese, corsi d'acqua sotto controllo)

A Lucca i vigili del fuoco hanno effettuato 40 interventi per le forti piogge, 5 sono in corso e 4 in attesa. Le zone più colpite risultano quelle di Lucca e della Versilia, in particolare il Comune di Massarosa. (Maltempo colpisce la Versilia, Consorzio di Bonifica a lavoro)

Da ieri alle ore 17 di oggi, ad Arezzo, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 70 interventi di soccorso. Tra questi intonaci, gronde, rami e alberi pericolanti, svuotamento di scantinati e rimozione di ostacoli dalla sede stradale. Circa 30 unità operative si trovano a lavoro dislocate su tutto il territorio provinciale, con l'ausilio di 10 mezzi di soccorso. Il Comando ha predisposto un potenziamento della Sala Operativa con l' attivazione della Sala Crisi con postazione di Topografia Applicata al Soccorso per la pianificazione dell'Emergenza. Alle ore 17 erano in corso 5 interventi 5 erano le chiamate ancora da evadere.