La Biblioteca di Montespertoli riapre al pubblico

A partire da domani, lunedì 7 dicembre, la Biblioteca comunale E. Balducci, nella sua sede temporanea presso il Museo della Vite e del Vino 'I Lecci, riaprirà al pubblico per i servizi di prestito, restituzione e utilizzo delle aule studio.

Tutti i servizi si svolgeranno su prenotazione chiamando il numero 0571/600228 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

La Biblioteca sarà aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19 e il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12. È possibile verificare da casa la disponibilità dei materiali da prendere in prestito collegandosi al catalogo online: reanet.comperio.it

Il servizio di prestito a domicilio sarà mantenuto per tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere la Biblioteca. La consegna del materiale richiesto è prevista entro una settimana dalla prenotazione. Il servizio è gratuito ed è attivo nell’intero Comune di Montespertoli.

La preparazione e la consegna dei materiali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Si ricorda agli utenti che, in considerazione della situazione attuale, i prestiti sono automaticamente prorogati fino al 7 gennaio 2021 e non verranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nella restituzione.

Inoltre, resta attiva la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri e corsi a distanza.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa