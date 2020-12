Natale, Cordone (Lega): "Ricongiungimento familiare anche per l'Unione dell'Empolese Valdelsa"

Marco Cordone, Consigliere Nazionale ANCI della Lega e componente della Commissione Politiche istituzionali e Riforme, in tema di gestione della pandemia da Covid 19, esprime un giudizio positivo da valutare zona per zona, sulla proposta di Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero e Responsabile per le Unioni dei Comuni di ANCI Toscana, fatta al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, di permettere il ricongiungimento tra parenti residenti in Comuni diversi ma all'interno di aree vaste omogenee per caratteristiche morfologiche, sociali, economiche e di disponibilità di servizi, quali sono le 23 Unioni dei Comuni presenti in Toscana, almeno per il giorno di Natale.

"Chiaramente, - aggiunge Cordone - per l'Empolese Valdelsa, una delle Unioni più grandi, importanti e popolose della nostra Toscana, va valutata attentamente ma sarebbe bello, tanto per fare un esempio, che dei figli che vivono ad Empoli, potessero ricongiungersi ai loro genitori che risiedono a Gambassi Terme, il giorno di Natale. La proposta di Ignesti, per me positiva, dimostra che lo scopo dell'ANCI è quello di trovare delle soluzioni condivise a prescindere dall'appartenenza politica, per il bene di tutti i nostri cittadini."-