Torna l'albero di Natale in piazza del Popolo

Si avvicinano le Festività natalizie, quest’anno entro un clima assai diverso rispetto alla tradizione, pur mantenendo il Natale il suo più alto significato religioso e spirituale, che chiama al raccoglimento e alla solidarietà.

Stiamo tuttora combattendo contro l’emergenza sanitaria, quella del Covid 19, con la conseguente necessità di rinunciare agli incontri con parenti che non facciano parte della ristretta cerchia familiare, alle tavolate un po’ chiassose come sinonimo di letizia e di momenti sereni da trascorrere insieme. Tuttavia la sicurezza collettiva, la salute di ciascuno sono beni troppo preziosi per non renderci accettabili molteplici limitazioni.

Senza mai dimenticare l’incredibile costo in termini di vite umane, dobbiamo anche fare i conti con le innumerevoli difficoltà che ogni categoria sociale si è trovata ad affrontare. La stessa San Miniato Promozione ha dovuto annullare temporaneamente la cinquantesima Mostra Mercato del Tartufo Bianco, ormai pronta e curata in ogni particolare e che avrebbe portato a San Miniato migliaia di visitatori. Questo però non significa fermarsi, quanto piuttosto chiamarsi a raccolta, solidarmente, per guardare avanti, nutrire speranza, affermare con forza la volontà di recuperare, fare appello alle capacità di iniziativa, alle competenze di tutti.

E’ per questi motivi che non abbiamo voluto rinunciare interamente a quei segni che, durante il mese di dicembre e i primi di gennaio, danno alla città un volto più vivace e rendono meno grigi i giorni invernali, luci senza esagerare, cartelli augurali per un Natale sereno e un migliore 2021: tutto all’insegna della sobrietà e della semplicità, come richiedono i tempi attuali. San Miniato sarà ancora più bella, una vera città del buon vivere, a misura di uomo, augurale, ma senza eccessi. Non potevamo, come San Miniato Promozione insieme a varie Associazioni local On-Off, Shalom, CCN di San Miniato, Pro-Loco) e al Comune, non dare un segnale di volontà di ripresa e di buon augurio!