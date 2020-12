Scatole di Natale, Cerretese Pallavolo fa squadra con la Caritas

Scatole di Natale è un progetto di solidarietà per donare un momento di gioia e leggerezza a famiglie in difficoltà.

La vocazione della Cerretese Pallavolo alla socialità e alla solidarietà ci ha portato a lanciare questa iniziativa anche nel nostro territorio ed abbiamo subito trovato la risposta entusiasta della Caritas di Cerreto Guidi.

Che cosa devi fare

Prendi una scatola delle scarpe (o una scatola a tua scelta) e mettici dentro:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.)

1 cosa golosa non deperibile (dolciumi, caramelle, panettoncini etc)

1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.)

1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, spazzolino ecc.)

1 biglietto gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Per sicurezza in tempi di Covid regali/prodotti devono essere nuovi e le scatole saranno consegnate ai referenti senza entrare nelle abitazioni.

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ti assicuriamo che è un'attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e dare loro la consapevolezza di essere bambini fortunati. Si può anche preparare una scatola in più famiglie, abbassando lo sforzo che ogni singola famiglia deve fare.

Inizia a preparare le scatole e condividi la nostra iniziativa attraverso i canali social e whatsapp.

Termine consegna 20 Dicembre

Referente per Bassa: Stefano Berlincioni 3202730321

Referente per Cerreto: Maria Lucia Costa 3466888163

Referente per Lazzeretto: Patrizia Riccio 3470434550

Referente per Stabbia: Simona Bruni 335283072

La Caritas di Cerreto Guidi preleverà le scatole dai veri referenti per poi distribuirle alle famiglie bisognose.

Fonte: Cerretese Pallavolo