Buoni alimentari, si può fare domanda a Pieve a Nievole

Sarà possibile presentare le domande fino alle 13 del 17 dicembre per essere inseriti nella graduatoria che darà diritto a percepire, in modo proporzionale ai bisogni del nucleo famigliare, i buoni alimentari del comune di Pieve a Nievole.

L’amministrazione comunale ha integrato i 60mila euro ricevuti a livello statale con 20mila del proprio bilancio, per formare un fondo di 80mila euro che dovrebbe dare un importante contributo a tutte quelle famiglie o persone singole che hanno una condizione reddituale tale da impedirgli anche una adeguata disponibilità di spesa per i bisogni primari a causa di questa emergenza sanitaria.

“Due le nostre scelte : aggiungere altre 20mila allo stanziamento governativo e azzerare il bando precedente- sostiene Gilda Diolaiuti, sindaco della cittadina-. Crediamo infatti che la vecchia graduatoria di aprile possa essere superata per le mutate condizioni economiche, sia in negativo che in positivo e per questo ricominciamo da zero e creiamo una nuova lista di persone e famiglie che percepiranno i contributi, che partono da 150 euro. Nella prima fase credo si possa affermare, con i controlli e le verifiche fatte, che i soldi sotto forma di contributi per acquisti alimentari siano andati effettivamente a chi ne aveva bisogno. I fondi verranno esauriti e quindi cercheremo di aiutare più situazioni possibili, sempre cercando di verificare la correttezza della procedura”.