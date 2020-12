Coronavirus, il Governo potrebbe aprire agli spostamenti a Natale e Capodanno

Allargare le possibilità di spostamento tra i Comuni per Natale è un tema su cui il premier Giuseppe Conte rifletterà nelle prossime ore. Il Presidente del Consiglio avrebbe aperto a questa opportunità, lo si apprende da una notizia pubblicata da Ansa. Per adesso vige il divieto di uscire dal Comune di residenza o domicilio sia il 25 che il 26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021. Attenzione, però, a quello che potrebbe succedere a breve, oppure nei prossimi giorni. Non c'è niente di certo o definito, ma riguardo le norme anti-Coronavirus Natale, Santo Stefano e Capodanno potrebbero subire dei cambiamenti.

La riflessione aperta da Conte, secondo fonti parlamentari, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con un'interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni. Non si tratterebbe di un nuovo Dpcm, dunque. Il provvedimento toccherebbe tutta l'Italia, ovviamente anche la Toscana, senza eccezioni di 'colore'. Bisogna comunque valutare entro quanto sarà possibile spostarsi, ma è un passo che verrà fatto solo successivamente. Per ora questa è una voce di corridoio, anche se riportata da fonti importanti.

Nell'ultimo Dpcm, il cosiddetto 'Dpcm di Natale', il premier Conte aveva spiegato le misure: per evitare il contagio da Coronavirus Natale, Santo Stefano e Capodanno sono oggetto di norme molto stringenti, dato che non è in alcun modo possibile uscire dal proprio Comune, fatte salve necessità di salute o lavoro. Alcune zone avevano iniziato a prepararsi con delle task force contro la violazione delle suddette regole.

Al momento sono ancora in vigore, ma vedremo se ci sarà davvero un cambiamento o meno. Sembra che le prossime ore e i prossimi giorni possano essere decisivi. Il Governo si sta muovendo, ma è giusto sottolineare come ancora non ci sia niente di ufficiale riguardo la possibile novità.

La conferma di un dialogo aperto è arrivata dal presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo: "A quanto pare il governo starebbe pensando di modificare il Dpcm Natale e consentire gli spostamenti anche tra i comuni limitrofi. La trovo una notizia molto positiva che va esattamente nella direzione che per primo avevo auspicato ricordando che non era possibile mettere sullo stesso piano comuni grandi come Firenze o Pisa con realtà piccole come Buti o Fivizzano. Nell'assoluto rispetto delle regole che tutti dobbiamo continuare ad avere per non vanificare gli sforzi fatti fino ad adesso, questa sarebbe semplicemente una scelta di buon senso. E sono convinto che le cittadine e i cittadini toscani non la vivrebbero come un 'tana libera tutti' ma come un'occasione per poter trascorrere in maniera responsabile e un po' più serena le festività natalizie dopo settimane e mesi davvero difficili".