Beccati a fare aperitivo all'aperto, weekend di controlli a Pisa

La Polizia di Stato di Pisa nel corso degli intensificati controlli del fine settimana ha conseguito i seguenti risultati:

• Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta, su segnalazione dei residenti che lamentavano un via vai sospetto di nordafricani e italiani in una traversa di via Corridoni-zona Stazione, sorprendendo un 29enne tunisino, già noto agli operanti, con precedenti per droga, chino nei pressi di alcuni arbusti. Sospettando che vi celasse droga, lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento e trovato in possesso di un bilancino di precisione, la somma di 60 euro ed un involucro contenente oltre 20 gr di eroina, che una volta tagliata avrebbe fruttato circa un centinaio di dosi, per un ricavo di 3.000 euro. Lo spacciatore è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno sarà processato per direttissima nella odierna mattinata. Avviate dall’ Ufficio Immigrazione le pratiche per l’ espulsione diretta dal territorio nazionale, visto che il 29enne era già inottemperante ad un’ intimazione del Questore ad allontanarsi dal territorio nazionale dello scorso gennaio perché clandestino. Altra operazione antidroga della Sezione Polizia Stradale, una cui pattuglia sempre sabato pomeriggio in zona Migliarino ha sottoposto a controllo diverse autovetture, tra cui quella di 22enne pisano, trovato in possesso di un involucro contenente gr. 1,5 di cocaina, che a suo dire gli sarebbe servita per lo sballo del fine settimana visto che con le misure anticovid non può “distrarsi” in altro modo per locali.

• Nella serata di sabato, alle h 21.15, residenti hanno segnalato un assembramento di persone in piazza delle Vettovaglie; una pattuglia ha sorpreso alcune persone intente a consumare all’aperto un aperitivo, prelevato da un locale etnico della piazza, mentre altre si sono dileguate negli adiacenti vicoli. Le persone bloccate e il gestore dell’ esercizio sono stati identificati, e la pattuglia ha anche acquisito le immagini della videosorveglianza pubblica per verificare se vi siano state violazioni alla normativa anticovid. In caso di riscontro positivo, gli avventori rischiano una sanzione amministrativa di 400 euro, che per il commerciante si addiziona alla immediata chiusura fino a 5 giorni.

• Nel pomeriggio di ieri domenica 13 una volante ha sottoposto a controllo in piazza Dante, zona particolarmente in osservazione per contrastare fenomeni di spaccio, due stranieri seduti su una panchina. Mentre il primo, regolare sul territorio, non avendo nulla da temere ha tranquillamente esibito il permesso di soggiorno, l’ altro è fuggito nelle vie limitrofe, costringendo un agente ad inseguirlo e bloccarlo dopo circa 300 metri. Portato in Questura per l’ esatta identificazione, è risultato essere un tunisino 42enne clandestino, che nel marzo 2019 era stato già espulso dal territorio nazionale dalla Questura di Torino ed imbarcato su un aereo per Hammamet; era rientrato illegalmente dopo qualche mese, tanto da essere arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Torino lo scorso mese di maggio per reingresso illegale sul territorio nazionale. Una volta scarcerato, visto che in Piemonte non era più tranquillo, ha evidentemente scelto di venire a Pisa per mimetizzarsi nel sottobosco criminale, ma la Polizia lo ha ben presto pizzicato; anche per lui la Questura ha avviato la procedura per una nuova espulsione dal territorio nazionale, con volo diretto per la Tunisia.

Fonte: Questura di Pisa