Sicurezza, Torselli (FdI): "Non meraviglia che Firenze sia all'ultimo posto"

“Non ci sorprende scoprire che la provincia di Firenze sia all'ultimo posto in Italia per la sicurezza. Per decenni le amministrazioni comunali a guida centro-sinistra ci hanno detto che la sicurezza era un finto problema e che i fiorentini erano sicuri. Saremo curiosi di sapere dal sindaco Nardella cosa ha da dire e cosa ha intenzione di fare per ovviare a questa situazione”. E' quanto affermato da Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, dopo aver letto l'annuale classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita in Italia.

“Siamo arrivati al punto in cui non è più sufficiente installare telecamere di videosorveglianza. L'unico vero deterrente è la presenza 24 ore su 24 delle forze dell'ordine nelle zone più calde del territorio, come Le Cascine e via Palazzuolo, affinché i fiorentini possano riappropiarsi di luoghi ormai preda della criminalità”.

Fonte: Ufficio Stampa