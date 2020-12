Tari Pisa, c'è tempo fino al 31 dicembre per richiedere il contributo

“Il comune di Pisa ha mantenuto la promessa e recepito la nostra richiesta di intervento sulla Tari” – annuncia il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, alla luce dell'uscita del bando comunale per la richiesta di contributo Tari 2020 riservato alle utenze non domestiche.

In pratica il contributo sarà assegnato a tutte le utenze non domestiche con sede nel comune di Pisa ed assoggettate alla Tari, che nel corso del mese di novembre abbiamo subito la chiusura dell'attività o una limitazione nell'esercizio della stessa a seguito di uno o più provvedimenti, dai Dpcm alle ordinanze ministeriali fino ai provvedimenti regionali. Il contributo verrà calcolato nella misura del 15% dell'importo Tari dovuto per l'anno 2020 e nel caso in cui, sulla base delle domande pervenute, si ecceda il budget stanziato di 700 mila euro, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in proporzione all'incidenza di ciascuno sul totale.

“In pratica possono chiedere il contributo negozi di abbigliamento e calzature, oreficerie e palestre, bar e ristoranti, pizzerie e gelaterie, ambulanti, impianti sportivi e piscine, ma giustamente anche attività penalizzate a causa della notevolissima diminuzione dei flussi turistici, come alberghi e campeggi” - spiega il direttore che aggiunge: “si tratta di un provvedimento da noi auspicato e richiesto e conferma un volta di più l'impegno straordinario dei comuni a sostegno delle imprese, tutto l'opposto di regione e governo, che questa attenzione e disponibilità hanno dimostrato di non averla affatto”.

Per info e domande Contattare Confcommercio Provincia di Pisa, telefono 050/25196, Lorenzo Lazzerini Mob. 320/0861545 - mail l.lazzerini@confcommerciopisa.it , e Marina Pansera al 3459775392 ( m.pansera@confcommerciopisa.it ).

Fonte: Confcommercio Pisa