Caso David Rossi, l'avvocato: "Minacciato testimone chiave"

"Il giovane ex escort che aveva raccontato dei festini di Siena, considerato testimone chiave, ha ricevuto diverse minacce. Lo abbiamo fatto presente alla procura di Genova e al giudice". Lo dice Paolo Pirani, che con Carmelo Miceli assiste la famiglia di David Rossi. L'avvocato ha parlato dopo l'udienza davanti al gip di Genova.

Lo stesso gip si è riservato sull'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'indagine sui presunti festini a luci rosse. A questi party avrebbero partecipato i magistrati di Siena che hanno archiviato le inchieste sulla morte di Rossi, ex capo della comunicazione di Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni.

Carolina Orlandi, figlia acquisita di David Rossi, ha detto la sua: "Spero non sia l'ennesima porta chiusa in faccia. Ci sono tante cose mancanti, abbiamo messo insieme noi tutte le cose che sono sparite dal fascicolo, che avevamo prodotto noi, e che non sono state valutate. Ho difficoltà a comprendere come non si possa ammettere che non ci sia stato abuso d'ufficio da parte dei magistrati di Siena".

Ranieri Rossi, fratello di David Rossi, ha aggiunto: "Dietro la morte di mio fratello ci sono vicende pericolose. Dopo la sua morte a Siena si è messo tutto a tacere, si parlava sempre meno e le indagini sono state pessime".