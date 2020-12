Superbonus fiscale 110%, Accordo tra CNA e Ordine Architetti

CNA e Ordine degli Architetti insieme per promuovere e smuovere le molte opportunità offerte dal Superbonus fiscale del 110%. massimizzare le ricadute sul territorio locale è la frase chiave dell’Accordo.

Giovedì 17 dicembre alle ore 11 presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Pisa (Via G.Ferraris, 21 Ospedaletto, Pisa) è stato presentato l’Accordo per una alleanza e una più forte collaborazione fra imprese e professionisti locali fra CNA Pisa e Ordine Architetti PPC sul tema del bonus fiscale del 110%. Alla conferenza stampa hanno partecipato:

La Presidente Ordine APPC Patrizia Bongiovanni ed altri membri del Consiglio dell’Ordine con il Presidente CNA Pisa Francesco Oppedisano, il direttore Giuseppe Sardu ed il Responsabile progetti 110% CNA Pisa Maurizio Bandecchi.

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali la progettazione e le spese professionali, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.

Patrizia Bongiovanni: “i nostri iscritti sono in contatto continuo con il tessuto produttivo locale che riteniamo un partner insostituibile anche e soprattutto su questa partita del 110%. Vogliamo certo massimizzare le opportunità offerte da questa misura e nel contempo mostrare che per qualità, capillarità e affidabilità difficilmente un team ben radicato sul territorio può essere superato. Con questo accordo facilitiamo alcuni passaggi e i rapporti fra committenza, architetto e impresa, grazie anche al supporto di CNA per la consulenza e altri passaggi tecnici”.

Francesco Oppedisano “una alleanza per rinsaldare le filiere spontanee fra imprese e tecnici, che già esistono nei nostri territori. Un accordo che serve per alimentare il circuito della fiducia di cui le reti dei professionisti e delle imprese locali già dispongono e che ha bisogno di essere potenziata. Uno strumento che innesca vari tipi di soluzioni che vengono messe a disposizione della comunità e del territorio per conseguire i massimi vantaggi dalle opportunità crete dal super bonus fiscale del 110%.

“L’Accordo – spiega il dg di CNA Beppe Sardu -si sviluppa attraverso la promozione di azioni informative e formative, (per cui sono già svolti due seminari per gli aderenti all’Ordine e per le imprese aderenti a CNA organizzati in collaborazione con Agenzia Copernico CNA) centrati sul tema Ecobonus e Sismabonus 110%. E porsi l’obiettivo di supportare il settore delle costruzioni e offrire soluzioni ad hoc e procedure, in grado di favorire il rilancio del comparto e di dare le migliori garanzie per cittadini, professionisti e imprese”.

“Vogliamo alimentare il circuito della fiducia tra committente, tecnici e ditte esecutrici - ha concluso Maurizio Bandecchi responsabile dello Sportello 110% di CNA Pisa - che è fondamentale per la migliore qualità dei risultati e la correttezza dei rapporti tra tutti i soggetti. Il nostro servizio Sportello 110% svolge sia una funzione di orientamento per imprese anche per i privati. Tramite il nostro CAF possiamo apporre il necessario Visto di Conformità alle pratiche per il conseguimento del vantaggio fiscale che è indispensabile per far maturare il credito fiscale in caso di cessione (e quindi anche in caso di sconto in fattura). Il nostro servizio e la collaborazione con l’Ordine cercherà di indirizzare, per quanto possibile, verso le soluzioni tecniche e fiscali da prospettare alla committenza in modo che essa possa essere messa nelle condizioni di poter optare le scelte migliori sia sotto il profilo delle prestazioni energetiche e/o strutturali, della convenienza e della sostenibilità economico finanziaria da parte dei soggetti esecutori le operazioni di riqualificazione energetiche e di ristrutturazione”.

CNA sta stilando un elenco delle aziende partner associate reperibile sul sito CNA www.cnapisa.it/cna-sportello-110-aderisci-anche-tu/ dove si possono iscrivere le imprese che vogliono far parte dell’elenco dei fornitori Superbonus 110% da pubblicare sul sito di CNA Pisa. Le imprese interessate a far parte di tale elenco, vi invitiamo a compilare il form CLICCANDO QUI: https://forms.gle/tPdYW6Svrm2ftuor5

Fonte: Ufficio Stampa