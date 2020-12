Chiuso il reparto di Terapia intensiva Covid all’Ospedale di Nottola

L’Ospedale di Nottola ha chiuso questa mattina il reparto di Terapia intensiva destinato ai pazienti Covid, che era stato aperto il primo novembre con una disponibilità di sei posti letto a supporto dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Dopo poco più di un mese e mezzo sono venute meno le esigenze che ne avevano determinato la costituzione, messa in pratica grazie a un notevole sforzo organizzativo con lo spostamento in altra area dell’ospedale dell’attività cardiologica. Il ripristino completo della situazione antecedente all’apertura del reparto Covid sarà garantito nel tempo più rapido possibile, rispettando i tempi tecnici necessari a una sanificazione degli ambienti e al riallestimento di tutte le attività coinvolte dall’operazione.

“Desidero ringraziare tutto il personale dell’ospedale – commenta il direttore Rosa La Mantia – per aver profuso il massimo impegno con grande professionalità, consentendo di supportare la rete ospedaliera in un momento di difficoltà. La chiusura del reparto di Terapia intensiva Covid consentirà, nei tempi dovuti necessari per sanificazione e trasferimenti, la piena ripresa di tutte le attività ordinarie”.