Covid, rsa Monte San Quirico: nuovi casi di positività fra gli anziani e gli operatori

Nel corso di nuovi approfondimenti effettuati nelle ultime 48 ore dal personale sanitario dell'ASL Toscana nord ovest, ulteriori 22 ospiti della Rsa di Monte San Quirico sono risultati positivi al test molecolare per la ricerca del Covid-19.

L'attività costante di prevenzione anti-Covid, messa in atto dalla Asl in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Lucca, aveva infatti permesso di individuare nei giorni scorsi 4 anziani e 2 operatori sanitari della stessa Residenza sanitaria assistita positivi al Coronavirus. Da qui erano immediatamente scattati gli adeguamenti degli spazi della struttura, con la creazione di un microsetting dedicato, ed erano state inoltre disposte ulteriori indagini sulle persone ospiti della struttura.

E’ stata riscontrata anche la positività al virus di altri 7 operatori (il totale sale quindi a 9).

I 26 anziani sono stati inseriti in un setting dedicato allestito in un'ala della Rsa di Monte San Quirico: tutti, tranne uno per il quale è stato deciso il ricovero precauzionale in ospedale, sono completamente asintomatici e sono seguiti in maniera costante dal personale delle Unità speciali assistenziali - Usca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa