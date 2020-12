Decreto Natale, fino a 2 persone a casa in zona rossa

Il presidente Giuseppe Conte ha parlato quest'oggi poco prima delle 22 (era stato annunciato per l'ora di cena) e ha annunciato le misure per limitare gli spostamenti nel periodo delle feste (vedi anche Toscana zona gialla)



Decreto Natale, le misure

- ZONA ROSSA PER IL 24 25 26 27 31 DICEMBRE - 1 2 3 5 6 GENNAIO

Si esce di casa per lavoro, necessità, salute. Sarà possibile ricevere fino a 2 persone non conviventi (amici o parenti) dalle 5 alle 22, si possono portare figli minori di 14 anni e persone con disabilità o conviventi non autosufficienti. Non devono necessariamente risiedere nello stesso comune.

Consentita l'attività motoria. Prevista la chiusura di bar, ristoranti e centri estetici. Aperti supermercati, farmacie, tabacchi, lavanderie, parrucchieri, edicole. Chiese aperte per funzione religiosi.

- ZONA ARANCIONE 28 29 30 DICEMBRE - 4 GENNAIO

Ci si potrà spostare nel proprio comune di residenza senza giustificare il motivo. Per comuni più piccoli consentiti gli spostamenti nel raggio di 30 km. Non ci si può spostare nel capoluogo di provincia. Chiusi bar e ristoranti. Negozi aperti fino alle 21.

Decreto Natale, poi misure di ristoro

A gennaio arriveranno nuovi ristori per 645 milioni dedicati a ristoranti e bar. Gli esercenti riceveranno il 100% di quanto già ricevuto nel Dl rilancio. Ci saranno misure perequative anche per le altre categorie che sono rimaste escluse a fine anno.

Giuseppe Conte ha inoltre chiarito sulle misure del cashback: "È una misura alleata dei cittadini, le misure positive vanno ben oltre la pandemia".

Il 27 dicembre sarà il Vaccin Day, "non risolveremo il problema quel giorno, dovremo attendere i primi mesi dell'anno".

Chiarimenti sulle visite a casa

Dalla bozza riportata sul sito di Repubblica si legge: "Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

Saltano i confini comunali, il viaggio verso altri comuni senza limite di distanza è consentito per le visite a casa. Le sanzioni andranno dai 400 ai mille euro.

Qui le slide proiettate nella diretta