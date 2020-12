“Scandicci e i suoi presepi”,alla Fabbrica dei saperi video della mostra laboratorio di Cui e scuole

C’è anche la ricostruzione in scala del primo presepe della storia, quello realizzato a Greccio la notte di Natale del 1223 da San Francesco d’Assisi, all’interno di “Scandicci e i suoi presepi”, la mostra laboratorio per gli alunni delle scuole cittadine promossa dall’associazione Cui I Ragazzi del Sole presso la Fabbrica dei saperi (piazza Matteotti, 31), che quest’anno è visibile in video. La ricostruzione del presepe di Greccio è una realizzazione di Adolfo Straziati. La mostra ha il patrocinio del Comune di Scandicci ed è visibile da lunedì 21 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa