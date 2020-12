Solidarietà in circolo, la raccolta di beni di prima necessità del PD Pistoia

Sono stati consegnati alla onlus “Raggi di Speranza in stazione” i beni alimentari e i beni di prima necessità raccolti dal Partito Democratico di Pistoia durante l’iniziativa “Solidarietà in circolo” dello scorso sabato a Ponte alle Tavole. I prodotti saranno distribuiti dai volontari dell’associazione, che da anni si occupa di aiutare le persone che ne hanno bisogno attraverso una postazione nei pressi della stazione ferroviaria.

Il Partito Democratico ha avviato questa campagna per far fronte alle difficoltà che, nell’ultimo periodo, stanno aumentando anche per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19. Il PD locale ha già predisposto diversi punti di raccolta su tutto il territorio comunale attraverso i circoli e l'impegno generoso dei suoi militanti, in questo modo contribuendo concretamente al superamento di questa fase critica.

La prima giornata ha consentito di raggiungere risultati importanti:

nella giornata di sabato 19 dicembre sarà possibile consegnare le donazioni ai circoli di Le Fornaci, Bonelle, Garibaldi, Santomato e Capostrada. “Per la raccolta alimentare - spiegano gli organizzatori - è consigliato portare cibo a lunga conservazione, come pasta, riso e biscotti; ma anche prodotti per l’igiene, giochi per i bambini e detersivi”.

Fonte: PD Pistoia