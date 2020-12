SuperEnalotto, a Firenze un 5 da oltre 5mila euro

Il SuperEnalotto fa tappa sulle rive dell’Arno con l’ultimo concorso. Nell’estrazione di giovedì 17 dicembre, infatti, è stato centrato un "5" da 5.405,22 euro. La schedina fortunata, riporta agipronews, è stata giocata a Firenze presso un Bar in viale Manfredo Fanti. Intanto il Jackpot ha toccato quota 79,2 milioni di euro che saranno in palio nel concorso di domani. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio Stampa