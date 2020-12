Covid-19, Iacopo Melio ricoverato in ospedale a Empoli

Iacopo Melio è stato ricoverato in ospedale a Empoli. L'attivista e consigliere regionale ha contratto il Covid-19 nei giorni scorsi. La notizia del ricovero al San Giuseppe arriva dallo stesso Melio, che lo ha scritto sui social. Il 28enne di Lazzeretto (Cerreto Guidi) è risultato positivo dopo che anche il padre ha contratto il virus.

"Grazie a tutti, di cuore, per l’ondata di affetto che mi state dimostrando. Non riuscirò mai a rispondervi, ma vi abbraccio con la mascherina in attesa di toglierla dopo 'il tagliando', perché passerà anche questa" ha scritto Melio.