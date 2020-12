Covid, Claudia Gigli muore a 46 anni: è la vittima più giovane dell'Empolese Valdelsa

Claudia Gigli è morta a soli 46 anni dopo essere risultata positiva al Covid-19. Si tratta della vittima più giovane nell'Empolese Valdelsa. La donna, madre di una bambina, era di Montelupo Fiorentino. Il decesso è avvenuto ieri all'ospedale fiorentino di Careggi dove era ricoverata.

Laureata in Economia con specializzazione in marketing, lavorava come analista alla Coop. Suo padre, Carlo Gigli, è il titolare del negozio di alimentari di Sammontana.

I funerali si terranno domani alle ore 14 nella chiesa Santa Maria a Sammontana. La salma verrà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Sammontana.

Claudia Gigli , il cordoglio del sindaco

Una brutta notizia. Se n’è andata troppo presto Claudia Gigli, figlia del nostro Carlo, punto fermo di Sammontana. Da parte mia e di tutta la giunta un grande abbraccio a tutta la famiglia.