Il 5x1000 del Comune di Vinci al fondo di solidarietà: approvata la mozione del PD

Il consiglio comunale di Vinci nella seduta di venerdì 18 dicembre ha approvato all’unanimità una mozione proposta dai consiglieri Edi Palatresi e Maurizio Cappelli del gruppo Democratici per Vinci, sulla devoluzione di quanto ottenuto dal Comune con il 5x1000, nel “Fondo di solidarietà comunale”.

“Il fondo è stato istituito con finalità sociali durante la pandemia - spiega la consigliera Palatresi - ed avendo introitato il comune una, anche se pur piccola, somma dal 5x1000, abbiamo pensato che fosse giusto chiedere che questo importo venisse indirizzato a quel fondo”.

“La possibilità di devolvere il 5x1000 delle imposte al Comune non è una cosa molto conosciuta, però siamo certi che così facendo adesso i nostri concittadini siano più consapevoli di questa opportunità, ma soprattutto ci è sembrato importante dare una indicazione all’amministrazione di come impiegare quel denaro” spiega il consigliere Cappelli.

La mozione è passata all’unanimità, quindi con l’appoggio anche dei consiglieri di opposizione. “Non posso che esprimere grande soddisfazione - chiosa il capogruppo Marzocchini - a Vinci riusciamo ad ottenere questi risultati, frutto del buon dialogo che c’è tra maggioranza ed opposizione che spesso porta a convergenze di intenti che sfociano in votazioni unanimi, le quali non possono che rafforzare il significato degli atti che il consiglio licenzia”.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa