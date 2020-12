Alia, Nicola Ciolini nuovo presidente. Vice il fucecchiese Claudio Toni

Alia Servizi Ambientali ha un nuovo Cda. Il presidente non è più il castellano Paolo Regini ma Nicola Ciolini. Espressione dell'Empolese Valdelsa è Claudio Toni, ex sindaco del Comune di Fucecchio, il quale diventa vice presidente della società che gestisce i servizi ambientali nella zona centrale della Toscana.

Per la prima volta la presidenza è espressione della zona pratese. Ciolini succede a Paolo Regini, ex sindaco di Castelfiorentino e al vertice anche di Banca di Cambiano. La nomina di Ciolini era stata proposta da Matteo Biffoni, primo cittadino di Prato.

Ciolini ha 48 anni, è nato a Prato ma è di Montemurlo. Proprio a Montemurlo ha iniziato la sua carriera in ambito agrario e poi è divenuto consigliere comunale e assessore. È stato anche consigliere regionale per il PD.

Nel nuovo cda viene confermata solo Francesca Vignolini, poi cambiano tutti: arriva Vanessa De Feo (ex assessore a Campi Bisenzio), assieme a lei anche Alberto Irace, espressione del Comune di Firenze. Come detto, anche l'ex sindaco fucecchiese Toni assume un ruolo di livello e diventa vice presidente.

In questo triennio in cui Nicola Ciolini sarà alla guida una sfida tra le più sentite riguarderà la multiutilty dei servizi di cui si parla da tempo e per la quale Empoli, Firenze e Prato sono già in rampa di lancio. La nomina di Ciolini ha anche suscitato reazioni dal mondo politico.

Gandola (FI): "Solite vecchie conoscenze"

Per Paolo Gandola, consigliere metropolitano di FI nel Centrodestra per il cambiamento, "è assolutamente negativo il giudizio sull’ultima infornata di nomine in Alia servizi ambientali, dove diversi ex amministratori locali hanno trovato nuova collocazione. Una lottizzazione delle partecipate, bella e buona".

È durissimo il commento di Paolo Gandola, sulle nomine decise stamani dall’assemblea di Alia.

"È possibile - domanda - che ancora una volta i Sindaci dell’area metropolitana non abbiamo saputo individuare altri profili al di là delle solite vecchie conoscenze della politica? Esperienza e competenze non mancheranno senz'altro, ma ciò che mancherà certamente sarà l'indipendenza dalla politica".

"Speravamo - continua - che queste logiche spartitorie fossero ormai superate dalla storia, ma dobbiamo evidentemente ricrederci. Non sono dei bei segnali, non lo sono soprattutto di fronte alla grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Cosa potranno mai pensare i nostri ragazzi, studenti, professionisti che vedono queste scelte di cooptazione, molto lontane dalle selezioni pubbliche per esami cui migliaia e migliaia di giovani si sottopongono, a più riprese, per entrare a collaborare con la Pubblica amministrazione o le grandi imprese? È l'ennesimo pessimo esempio che ci viene rivolto. Per questo non possiamo che esprimere rammarico e profonda frustrazione".

Spinelli: "Toni alta levatura. Grazie Regini"

Sulla nomina di Claudio Toni e di Nicola Ciolini (oltre che su Regini) è intervenuto Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio.

"Claudio è senz’altro una figura di alta levatura, già sindaco di Fucecchio per due legislature, e uno dei migliori dirigenti della politica locale. Saprà senz’altro ben rappresentare la nostra zona, e gli altri soci, all’interno del prossimo Consiglio. Gli auguro un buon lavoro, per le difficili sfide che ci attendono fin da subito. Questo atto coincide anche col termine del mandato da Presidente dell’azienda di Paolo Regini.

Non credo serva ricordare chi è Paolo, e il lavoro straordinario che ha fatto prima in Publiambiente per l’Empolese-Valdelsa, e poi nel nuovo raggruppamento, in quello che probabilmente è il servizio pubblico più complesso e delicato di tutti. Non abbiamo dubbi che continuerà a rappresentare a lungo, per una intera classe dirigente di area, un punto di riferimento, come peraltro è sempre stato. Piuttosto, credo che per tutti gli amministratori dell’Ambito Territoriale sia doveroso non disperdere quel lavoro, e le prospettive di sviluppo e gestione futura aperte, soprattutto rispetto alla delicata, e promettente, operazione di multiutility toscana di cui Alia sarà parte integrante. È un impegno sul quale siamo chiamati a dare il massimo, nell’interesse dei cittadini.

Viviamo nell’epoca nella quale nessuno ti ringrazia mai per il servizio che si presta alla cosa pubblica. Anzi, tutto pare scontato, soprattutto sulla gestione dei servizi pubblici. Posso dire, dopo sei anni che faccio il Sindaco, che di scontato non c’è assolutamente niente. E che quel servizio si può fare con tante diverse gradazioni di qualità... Quindi, a maggior ragione, a Paolo mi sento di rivolgere un grande grazie, a nome di tutto l’Empolese-Valdelsa".