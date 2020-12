Dalla maggioranza a Cerreto Guidi: "Solidarietà a Melio e a chi è stato contagiato"

Il Coronavirus non si ferma, nemmeno a Cerreto Guidi. Pochi giorni fa è uscita la notizia della positività di Iacopo Melio e anche in Consiglio a Cerreto hanno voluto esprimere vicinanza al giovane di Lazzeretto. Di seguito il comunicato a firma del capogruppo Massimo Irrati con la solidarietà a chi ha contratto il Covid-19.

"Il gruppo consiliare di maggioranza del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi esprime massima vicinanza a tutti i cittadini che hanno contratto il virus; molti sono stati i contagi nella nostra comunità e purtroppo alcuni concittadini hanno avuto necessità di cure tali che hanno richiesto il loro ricovero in ospedale, mentre purtroppo altri non ce l’ hanno fatta.

Non ci sono parole per esprimere il dolore per quanto accaduto.

In questi giorni abbiamo anche appreso la notizia che il Consigliere regionale Iacopo Melio si trova in ospedale alle prese con il virus e anche i suoi familiari purtroppo sono risultati positivi al Covid 19; auguriamo a lui e alla sua famiglia che possano ristabilirsi quanto prima.

Aspettiamo che presto Iacopo possa essere nuovamente impegnato nella sua avventura in Consiglio regionale."